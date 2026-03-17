В районе Соборной мечети в Красноярске изменят схему движения транспорта

Это связано с религиозным праздником «Ураза-Байрам».

Источник: KrasnodarMedia.su

В районе Соборной мечети изменят схему движения и парковки транспорта. Причина: мероприятия, посвящённые религиозному празднику «Ураза-Байрам», рассказали в пресс-службе админстрации города Красноярска.

Так, полностью перекроют участки:

по ул. 3 Августа (от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе ул. 3 Августа, 26/4) с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта; на проездах от пр. Металлургов к пр. Металлургов, 65 и 69 (с 04:00 до 11:00 20 марта); по ул. 3 Августа (от пр. Металлургов до ул. 3 Августа, 26/5) с 14:00 5 июня до 12:00 6 июня.

Дорожные знаки «Движение запрещено» с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта будут действовать на участках:

по ул. 2-я Краснодарская; на проезде от ул. Партизана Железняка к ул. Партизана Железняка, 51, 53, 55, 57; на проезде от пр. Металлургов к ул. 3 Августа, 26.

Остановка и стоянка транспорта с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта будут запрещены на участках:

на ул. Краснодарская (от ул. Краснодарская, 6 г до пересечения с пр. Металлургов); на ул. Партизана Железняка (от ул. 2-я Краснодарская до пр. Металлургов); на пр. Металлургов (от ул. Краснодарская до пр. Металлургов, 53г); по ул. 2-я Краснодарская; на ул. 3 Августа (от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе ул. 3 Августа, 26/4); на проезде от пр. Металлургов к ул. 3 Августа, 26/5; на ул. Партизана Железняка (от ул. Партизана Железняка, 49 до пр. Металлургов); на проезде-дублёре пр. Металлургов (от пр. Металлургов, 32 до 38).