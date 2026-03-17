Перевозчика на проблемном маршруте № 153 отстранили из-за нарушений

Маршрут № 153 («Вокзал Воронеж-1» — ЖК «Новое Отрадное») снова остался без перевозчика. Как сообщили 17 марта, в пресс-службе регионального министерства промышленности и транспорта, договор с индивидуальным предпринимателем Кривушиной Н. Н. расторгнут в одностороннем порядке.
Причиной решения стало игнорирование требований контролирующих органов. В ведомстве пояснили, что компания-перевозчик не предприняла никаких действий для устранения нарушений, выявленных ранее в ходе проверок.
Более того, ситуация может получить серьезные юридические последствия для бизнеса. Министерство уже направило материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы. Ведомство инициирует процедуру включения ИП Кривушиной Н. Н. в реестр недобросовестных подрядчиков, что в будущем лишит предпринимателя возможности участвовать в государственных и муниципальных тендерах.
В сложившейся ситуации власти намерены как можно быстрее возобновить транспортное сообщение с быстрорастущим жилым комплексом в Новоусманском районе. В министерстве пообещали, что в самое ближайшее время будет объявлен новый конкурс по определению компании для работы на маршруте № 153.