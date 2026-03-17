СМИ: США в операциях на Ближнем Востоке потеряли до 10% своего парка беспилотников Reaper

Иранское агентство IRNA в понедельник сообщило, что Иран с 28 февраля 2026 года сбил 119 беспилотников США и Израиля общей стоимостью от 500 млн до 2 млрд долларов. В их числе — MQ-9 Reaper, Lucas, Hermes 900, Hermes 450, Harop, Heron и Orbiter 4. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных подтвердила потерю 12 дорогостоящих дронов MQ-9 Reaper («Жнец»).
Специализированный американский журнал Air & Space Forces Magazine признает, что потеря «Жнецов» демонстрирует, что Иран обладает «некоторой способностью наносить ущерб воздушным угрозам».
Их пассивные датчики не передают сигнал раннего оповещения, в отличие от ракетных систем, активируемых радарами.
Такие системы йеменские хуситы задействовали во время операции США «Грубый всадник» весной 2025 года, и они оказались особенно эффективны против американских Reaper. По данным издания, в прошлом году хуситы сбили как минимум шесть американских Reaper, а с конца 2023 года лишили США более 12 «Жнецов».
При этом журнал Air & Space отводит Reaper ведущую роль в уничтожении оборонного потенциала Ирана. Издание отмечает, что передовые американские БПЛА оснащены бортовым оборудованием, которое включает электрооптические/инфракрасные датчики, лазерные целеуказатели, радар наблюдения за морем, электронные системы сбора разведывательной информации и многорежимный радар Lynx от General Atomics, который может получать изображения с высоким разрешением даже в условиях дыма, пыли и плохой погоды.
Стоимость каждого «Жнеца» составляет от 13 до 16 млн долларов. Время полета Reaper превышает 27 часов, они могут преодолевать расстояние более 1600 километров и оставаться в воздухе долгое время. Боевая нагрузка этих дронов может весить до 1750 килограммов, включая комбинации ракет AGM-114 Hellfire, GBU-12 Paveway II и GBU-49 Paveway, а также комбинированные боеприпасы прямого поражения GBU-38 и GBU-54. «Жнецы» также могут использоваться для наведения боеприпасов, сбрасываемых, например, авиабомбами с лазерным наведением JDAM.