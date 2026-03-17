СМИ: США в операциях на Ближнем Востоке потеряли до 10% своего парка беспилотников Reaper

Стоимость каждого «Жнеца» составляет от 13 до 16 млн долларов. Время полета Reaper превышает 27 часов, они могут преодолевать расстояние более 1600 километров и оставаться в воздухе долгое время. Боевая нагрузка этих дронов может весить до 1750 килограммов, включая комбинации ракет AGM-114 Hellfire, GBU-12 Paveway II и GBU-49 Paveway, а также комбинированные боеприпасы прямого поражения GBU-38 и GBU-54. «Жнецы» также могут использоваться для наведения боеприпасов, сбрасываемых, например, авиабомбами с лазерным наведением JDAM.