Воронежская область сэкономила на закупках почти пять миллиардов рублей

В 2025 году активно внедрялся индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг). С его применением было объявлено закупок на 7,65 миллиарда рублей, что в 21 раз больше, чем в 2024 году. С начала этого года ЭКГ-рейтинг применяется и при закупках у единственного поставщика до 600 тысяч рублей, а также распространяется на работы по благоустройству территорий. По состоянию на 11 марта с использованием этого механизма размещено закупок на 2,1 миллиарда рублей, общий прогнозируемый объем закупок на 2026 год — около десяти миллиардов.