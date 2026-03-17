Воронежская область сэкономила на закупках почти пять миллиардов рублей

На совещании правительства Воронежской области под руководством губернатора Александра Гусева обсудили итоги реализации региональной политики в сфере закупок за 2025 год.
С докладом выступил профильный министр Александр Зенин. По его данным, в прошлом году в области провели почти 13 тысяч конкурентных закупок на общую сумму 78,6 миллиарда рублей. Количественный показатель снизился на 21 процент по сравнению с 2024 годом, тогда как стоимостной объем увеличился в полтора раза. Благодаря эффективной организации закупочной деятельности удалось сэкономить 4,78 миллиарда рублей.
В 2025 году активно внедрялся индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг). С его применением было объявлено закупок на 7,65 миллиарда рублей, что в 21 раз больше, чем в 2024 году. С начала этого года ЭКГ-рейтинг применяется и при закупках у единственного поставщика до 600 тысяч рублей, а также распространяется на работы по благоустройству территорий. По состоянию на 11 марта с использованием этого механизма размещено закупок на 2,1 миллиарда рублей, общий прогнозируемый объем закупок на 2026 год — около десяти миллиардов.
Еще одним направлением совершенствования закупок стало развитие регионального каталога. Формирование позиций ведется с учетом практики антимонопольных органов и включает характеристики товара не менее двух производителей. В 2025 году в каталоге актуализировали свыше 2,4 тысячи лекарственных позиций и добавили более трех тысяч медицинских изделий, реагентов и хозяйственных товаров.
Начала работу новая электронная платформа «Витрина производителей и поставщиков Воронежской области», где местные предприятия размещают информацию о своей продукции. На платформе зарегистрировано более 1,4 тысячи компаний, которые представили 2,8 тысячи товаров. Заказчики заключили около 700 контрактов на 88 миллионов рублей.
Отдельной преференцией пользуются предприятия уголовно-исполнительной системы: в 2025 году заключено 177 контрактов на 83 миллиона рублей, из которых 54 миллиона пришлось на исправительные учреждения области. На первое полугодие 2026 года подписан план закупок, уже приобретено продукции на 13,2 миллиона рублей.
Для повышения добросовестности участников закупок внедрена система финансового мониторинга подрядчиков и региональный реестр неблагонадежных исполнителей. По 32 индикаторам мониторинга проверено 62 компании, пять из них внесены в областной реестр. Это позволяет оперативно формировать доказательную базу для включения недобросовестных исполнителей в федеральный реестр.
Глава региона подчеркнул необходимость строгого контроля: все графики должны быть включены в конкурсную документацию и контракты при строительстве объектов. По его словам, нельзя допускать недобросовестных поставщиков через аффилированные структуры, а все смягчения, введенные в период пандемии, должны быть исключены, включая изменения сроков, цен и авансирование.