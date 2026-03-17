В Иркутске желающие смогут анонимно сдать тест на ВИЧ и гепатиты 18 марта

18 марта 2026 года в Иркутске все желающие смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С и сифилис. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе областного СПИД-центра.
— Обследование проходит анонимно и бесплатно. Результат будет известен уже через 15 минут, врачи сообщат его в устной форме, справки не выдаются, — пояснили в центре.
Жителей и гостей областного центра будут ждать 18 марта с 10:00 до 15:00 в тест-мобиле на парковке перед зданием «Центрального рынка».
