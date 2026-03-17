Мужчина, погибший с сыном в Красноярском крае, несколько лет назад спас ребенка

В Эвенкийском районе (Красноярский край) 12 марта в лесу нашли тела 51‑летнего жителя поселка Тура и его четырехлетнего сына. По предварительной информации СК по краю, отец и сын погибли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, назначены экспертизы для установления точных причин случившегося, сообщает КП.Ru.
По данным следствия, 7 марта мужчина с ребенком отправился в лес. В известность, что он взял с собой сына, мать мальчика он не поставил. Вместе они доехали до трассы в сторону поселка Эконда, оставили машину и двинулись дальше на снегоходе к охотничьей избушке знакомого. Потом мужчина с сыном пытались добраться до другой избушки. В итоге они бросили снегоход и пошли пешком в сторону первой избушки, но не дошли до нее всего 50 метров.
Мать погибшего ребенка рассказала, что год назад она с тремя детьми уехала от бывшего мужа в Архангельскую область из‑за домашнего насилия и его проблем с алкоголем. В декабре 2025 года мужчина приехал к семье и похитил сына, после чего увез мальчика в Туру. На момент трагедии родители были в разводе, а место жительства детей официально не было установлено — по словам Альбины, из‑за отсутствия судьи в Туре.
Местные жители шокированы случившимся: многие не понимают, зачем мужчина взял маленького ребенка в зимний лес. Женщина едет в Туру, чтобы забрать тело сына.
Произошедшая история также напомнила, что погибший мужчина ранее, в 2016 году, спас подростка, оказавшегося на льдине посреди реки. Погибший вместе с другом пробились к льдине и сняли с нее парня. Теперь близкие горько замечают: он спас чужого ребенка, но не смог уберечь своего.