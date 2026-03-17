Суд признал петербурженку жительницей блокадного Ленинграда

Суд установил, что в то время дети до 16 лет не вносились в домовую книгу. Местом жительства ребёнка являлось документально подтверждённое место проживания одного из его родителей. И признал факт проживания женщины в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Теперь она сможет снова обратиться в районную администрацию за статусом блокадницы.