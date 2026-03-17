Суд признал петербурженку жительницей блокадного Ленинграда

Пушкинский райсуд Санкт-Петербурга признал родившуюся в 1940 году женщину жительницей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
Ранее сотрудники местной администрации отказались признать её блокадницей. Основанием стало её отсутствие в домовой книге.
Суд установил, что в домовой книге зарегистрированы родители женщины. Семья упоминается в количестве трёх человек. Она жила в комнате на улице Красной Звезды.
В суде гражданка пояснила, что комнату её родители получили перед войной. Позднее она и её мать ушли пешком в село Померанье в Ленобласти, также находившееся в блокаде.
Суд установил, что в то время дети до 16 лет не вносились в домовую книгу. Местом жительства ребёнка являлось документально подтверждённое место проживания одного из его родителей. И признал факт проживания женщины в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Теперь она сможет снова обратиться в районную администрацию за статусом блокадницы.