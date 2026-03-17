Пенсионерка из Ачинска хотела получить вознаграждение от банка и потеряла 22 тысячи (видео)

В Ачинске 66-летняя женщина стала жертвой циничного обмана мошенников и лишилась денег. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям и сообщила, что неизвестные похитили с ее банковского счета около 22 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что накануне женщина получила в социальной сети сообщение от старой знакомой, в котором говорилось, что один из банков дарит своим клиентам денежное вознаграждение в сумме 6 тыс. рублей.
Для получения денег необходимо было скинуть данные своей банковской карты, что ачинка и сделала. После этого ночью с ее счета списали все средства.
«Доверчивая пенсионерка только утром поняла, что попала на удочку мошенников, когда зашла в социальную сеть и хотела написать знакомой, которая писала о заманчивом предложении банка, и увидела, что ее аккаунт задвоен и писала вовсе не она», — сообщили в правоохранительных органах.
По данному факту возбудили уголовное дело по п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».
Сотрудники полиции призывают граждан не верить в подобные сообщения о выигрыше, компенсации, денежном вознаграждении. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам поступают сообщения от знакомых, родственников с просьбой произвести финансовые манипуляции, знайте это мошенники. Позвоните этому человеку по номеру телефона, который сохранен в вашей абонентской книге.
