С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 19 человек

С 1 января по 17 марта 2026 года зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погибли 19 человек, ещё 154 получили травмы.
Только за прошедшую неделю случилось 22 аварии: двое погибших, 27 раненых. За этот же период задержали 33 водителей в состоянии опьянения. Пятеро из них сели за руль пьяными повторно — возбуждены уголовные дела, изъято 5 автомобилей.
География недельных ДТП: Калининград (15 аварий, 1 погибший, 15 раненых), Правдинский район (1 ДТП, 1 погибший, 3 пострадавших), а также единичные происшествия в Балтийске, Черняховске, Немане и Гурьевском районе.