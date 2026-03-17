С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 19 человек

Только за прошедшую неделю случилось 22 аварии: двое погибших, 27 раненых. За этот же период задержали 33 водителей в состоянии опьянения. Пятеро из них сели за руль пьяными повторно — возбуждены уголовные дела, изъято 5 автомобилей.