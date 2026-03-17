Свыше сотни неучтенных сельхозживотных и птиц обнаружили в Бахчисарайском районе

В Бахчисарайском районе Крыма нашли более ста неучтенных сельскохозяйственных животных и птиц. Проверку провели в селах Трудолюбовка и Прохладное.
Госкомветеринария выявила ранее неучтенное поголовье скота и птиц на семи подворьях. В их числе 62 головы мелкого рогатого скота, 16 крупного рогатого, 4 свиньи и 40 птиц. Владельцев предупредили о необходимости маркировки и учета животных по ветеринарным правилам.
Если владельцы не выполнят требования о маркировке и противоэпизоотических мерах, сведения направят в Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.