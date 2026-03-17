В Краснодаре чиновник заплатит 52 тысячи рублей за чужое фото на сайте

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

Суд обязал руководителя учреждения возместить ущерб бюджету Краснодара за чужое фото, опубликованное на их сайте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки выяснилось, что учреждение разместило на своем сайте фотографию без разрешения владельца — то есть нарушило авторские права. Правообладатель подал в суд и выиграл дело — город обязали выплатить ему компенсацию. Сумма составила 52,2 тысячи рублей — включая саму компенсацию и судебные расходы.

После этого прокурор округа подал в Первомайский районный суд Краснодара иск к руководителю учреждения. Прокуратура потребовала, чтобы директор возместил городу эти 52,2 тысячи рублей, ведь именно из‑за его действий (или бездействия) бюджет понес убытки.

Суд рассмотрел дело и согласился с прокуратурой — иск был удовлетворен. Теперь директор должен вернуть городу 52,2 тысячи рублей.