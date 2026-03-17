Пьяных водителей в Калининградской области стало больше: 33 задержаны за неделю

Прокуратура Калининградской области обнародовала оперативные данные по аварийности за 2,5 месяца 2026 года: с 1 января на дорогах области произошло 135 ДТП с пострадавшими — это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли 19 человек, 154 получили травмы.
Только за минувшую неделю зафиксировано 22 происшествия. Их география охватила Калининград, Правдинский район, Балтийск, Черняховск, Неман и Гурьевский район.
Особую тревогу вызывает статистика по нетрезвым водителям. За семь дней сотрудники ГИБДД задержали 33 автомобилистов с признаками опьянения. Пятеро из них попались повторно — в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. У всех пятерых изъяты автомобили.
Прокуратура в очередной раз призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и напоминает, что цена ошибки на дороге — человеческие жизни.