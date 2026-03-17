Пять больных раком не получили вовремя льготные лекарства: глава Минздрава Башкирии получил представление от прокуратуры

В Башкирии прокуратура города Межгорье проверила исполнение законодательства в сфере здравоохранения после того, как местные жители, страдающие онкологическими заболеваниями, перестали получать льготные препараты.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с декабря прошлого года пятеро пациентов не обеспечивались необходимым лекарством. Региональный Минздрав вовремя не организовал закупку, из-за чего рецепты находились на отсроченном обслуживании в аптеке.
Прокуратура внесла представление министру здравоохранения Башкирии. После вмешательства надзорного ведомства права граждан восстановили, а закупку препаратов провели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.