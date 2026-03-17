Вместе со снегом сошел асфальт — Беспрозванных

Губернатор анонсировал ремонтные работы после суровой зимы.

В Калининградской области на 506 млн рублей увеличат расходы дорожного фонда, в том числе 200 млн рублей направляют на содержание дорог. Ремонтом займутся в ближайшее время, поскольку вместе со снегом местами сошел и асфальт. Об этом 17 марта сказал на оперативном совещании в правительстве губернатор Алексей Беспрозванных.

— Зима была необычной для региона. Мы столкнулись с последствиями этой зимы. Это касается и тротуаров, на которые выделяем деньги, чтобы ускоренным темпом их ремонтировать. В том числе и дороги. После схода снега часть тротуаров и дорог сошли, — сказал губернатор.

Главам муниципалитетов он поручил «промониторить самые критичные объекты», выяснить, где в первую очередь требуется ремонт.

— Собираем эти объекты. Предварительно и список готов. Будем дополнительно выделять средства, оперативно решать вопросы. Особенно это касается социальных объектов: школы, детские сады и так далее, — заключил Алексей Беспрозванных.