Задержана подельница футболиста, убившего москвичку по указке мошенников

По информации Telegram-канала Shot, Софья могла попасться на удочку телефонных мошенников: ей предложили подработать курьером, и она согласилась. В итоге, как отметили журналисты, именно она купила и передала 20-летнему футболисту Даниилу Секачу ту самую болгарку, которой он вскрывал сейф в квартире предпринимательницы. Добычей, по данным канала, стали ~около $15 тысяч, коллекционные монеты и ювелирные украшения~. Все это Секач выбросил из окна, а Софья подобрала и передала другим подельникам. Теперь девушке грозит до 15 лет лишения свободы по статье о разбое. Не исключено, что она и сама оказалась жертвой обмана.