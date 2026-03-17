Авария на теплотрассе оставила без горячей воды микрорайон в Ростове

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону произошла авария на теплотрассе. Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, дефект выявлен на трубопроводе по улице Дебальцевской. В связи с этим было ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в микрорайоне Стройгородок.
На месте аварии работают ремонтные бригады. Специалисты приступили к устранению дефекта в оперативном режиме. По предварительным данным, восстановительные работы планируется завершить к 19:00 17 марта.
