Авария на теплотрассе оставила без горячей воды микрорайон в Ростове

В Ростове-на-Дону ограничили подачу тепла и горячей воды в микрорайоне Стройгородок из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону произошла авария на теплотрассе. Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, дефект выявлен на трубопроводе по улице Дебальцевской. В связи с этим было ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в микрорайоне Стройгородок.

На месте аварии работают ремонтные бригады. Специалисты приступили к устранению дефекта в оперативном режиме. По предварительным данным, восстановительные работы планируется завершить к 19:00 17 марта.

