Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черняховске тарифы на отопление снизятся после запуска газовой котельной

Строительство планируют закончить к новому сезону.

В Черняховске намерены запустить новую газовую котельную к началу отопительного сезона. Это позволит снизить тарифы, заявил во вторник, 17 марта, глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Мы получили субсидию по нацпроекту, и уже идёт активная фаза строительно-монтажных работ по возведению газовой котельной, — сообщил чиновник. — Она позволит не только перейти на экологический вид топлива, но и для достаточно большого микрорайона, где проживает более пяти тысяч человек, снизить тарифы после ввода в эксплуатацию».

Виктор Вобликов подчеркнул, что все работы, включая пусконаладку и сдачу в эксплуатацию, планируется закончить к началу отопительного сезона 2026−2027 года.

Власти Черняховска планируют до 2027 года полностью завершить газификацию города.