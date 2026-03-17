Полиция задержала поджигателя трех автомобилей в Богородске

В Богородске Нижегородской области полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Поводом для разбирательства стало обращение местной жительницы. Она заявила, что неизвестные сожгли три машины, принадлежащие ее семье. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.
Подозреваемого задержали по горячим следам во время обхода соседних дворов, оперативники заметили его неподалеку от места происшествия. При нем обнаружили деревянную киянку и зажигалку для газовой плиты.
В ходе разбирательства выяснилось, что причиной поджога стал семейный конфликт: задержанный посчитал, что сын потерпевшей оскорбил его падчерицу, и, видимо, решил так отомстить. Мужчина не стал отрицать содеянное и признал вину. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что 18 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в центре Нижнего Новгорода. Возгорание произошло из-за аварийного режима работы розетки.