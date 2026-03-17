Калининградка пропала после выписки из больницы: оказалось, что она трое суток пролежала на полу в квартире

Женщину нашли добровольцы отряда ПСО «Запад».

Источник: Клопс.ru

В Калининграде волонтёры спасли пожилую женщину, которая трое суток пролежала на полу в квартире и не могла подняться. Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.

84-летняя женщина живёт одна на улице Багратиона, её родные — в Санкт-Петербурге. Женщина справлялась с хозяйством и не нуждалась в помощи. В марте она лежала в больнице. 11-го числа пенсионерку выписали, а с 13-го она перестала выходить на связь.

«16 марта нам поступила заявка от поискового отряда “Лиза Алерт”, к которому обратились родственники калининградки в Питере. Телефон женщины был недоступен, в интернет она три дня не выходила. 16 марта приходил участковый, заглянул к соседям: бабушку с 13-го числа никто не видел. Вскрывать квартиру не стали», — рассказала Екатерина.

16 марта поисковики ПСО «Запад» отправились по указанному адресу. Окна квартиры на втором этаже были тёмными. Волонтёры приняли решение вызвать ещё одного добровольца с лестницей.

"Он поднялся и посветил дальнобойным фонарём.

Внутри он увидел лежащую на полу бабушку. Та пошевелилась и стала махать рукой.

Мы сразу вызвали 112. Сотрудники МЧС приехали очень быстро, залезли, посмотрели. Убедились, что там женщина, и вскрыли квартиру — бабушка живая!" — рассказала руководитель отряда.

По словам поисковиков, внешних травм у женщины не было. На место вызывали скорую помощь. «Впоследствии её увезли в больницу. Мы обо всём сообщили родственникам, они прилетят в Калининград 18 марта», — добавила Екатерина Преснякова.

По словам Екатерины, похожий случай произошёл в 2023 году. Тогда женщину, которая упала дома, нашли спустя пять суток.

«Вместе с сотрудницей полиции мы залезли на балкон на втором этаже. А она позвала на помощь и разрешила нам войти в квартиру», — вспоминает волонтёр.

Аналогичная история была в Советске в 2019 году. Пожилая женщина пролежала в квартире около недели.

«Бабушка была одинокая. В доме в тот момент делали ремонт кровли. Сотрудница управления уголовного розыска настояла, чтобы квартиру осмотрели. Рабочие поднялись на автолюльке и заметили в окно, что бабушка подаёт признаки жизни. Таким образом ей тоже спасли жизнь», — рассказала собеседница «Клопс».