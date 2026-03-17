В Новосибирской области контролируют качество молока во время карантина

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Власти Новосибирской области контролируют во время карантина по пастереллезу безопасность молока, ежедневно проверяя по 200 проб в лабораториях, сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

«Вне зависимости от карантинных ограничений нам удалось не сломать рынок объема молока… По 200 проб молока каждый день аккредитованные лаборатории проверяют для того, чтобы в результате карантинных мер не закрыть вообще оборот молока, молочной продукции на территории Новосибирской области… Мы ни на день не остановили движение молочной продукции в Новосибирской области», — сказал Шмидт во время брифинга.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) — острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В понедельник в минсельхозе региона проинформировали о введении на территории всего региона режима ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.