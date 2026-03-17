Эксперт: блокировка Telegram близка к завершению, но пользователи не уходят

12 марта зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что ограничение или блокировка любого интернет-трафика через VPN в России возможна в перспективе 3−6 месяцев: «Я думаю, в перспективе 3−6 месяцев у наших спецслужб появится возможность ограничивать или блокировать VPN-трафик. Любой трафик через VPN». По словам депутата, у Роскомнадзора есть возможность отслеживать VPN-трафик, поэтому доступ к мессенджеру у пользователей все равно будет ограничен.