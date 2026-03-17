В Молдове уничтожили почти 10 тонн импортного перца: В партии оказались пестициды

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) не допустило к продаже партию импортного сладкого перца весом 9 306 кг. В овощах обнаружили опасный уровень пестицидов. Всю партию уже уничтожили, чтобы сомнительная продукция не попала на стол к потребителям.
Нарушение выявили инспекторы на пограничном пункте Леушены во время плановой проверки импорта. Лабораторные анализы подтвердили, что содержание пестицида бупрофезин в перце значительно превышает максимально допустимую норму. Использовать такой продукт в пищу нельзя, поэтому агентство распорядилось утилизировать весь груз.
В ведомстве подчеркнули, что продолжат строго проверять ввозимые продукты, чтобы гарантировать жителям Молдовы безопасность питания. Согласно внутренним регламентам ANSA, усиленный контроль на границе остается обязательной мерой для защиты здоровья граждан.
