В Молдове уничтожили почти 10 тонн импортного перца: В партии оказались пестициды

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) не допустило к продаже партию импортного сладкого перца весом 9 306 кг. В овощах обнаружили опасный уровень пестицидов. Всю партию уже уничтожили, чтобы сомнительная продукция не попала на стол к потребителям.