Фронтовику из Красноярска Алексею Заборцеву исполнилось 100 лет

Ветеран живёт один и ведёт активный образ жизни.

Почётный гражданин Красноярска, участник Великой Отечественной войны Алексей Сергеевич Заборцев отметил 100-летний юбилей. Поздравить ветерана и пожелать ему крепкого здоровья приехала руководитель Свердловского района Лилия Назмутдинова.

«В 1943 году ушёл на фронт, в 1945 году был командиром орудия, воевал в Белоруссии. Победу Алексей Сергеевич встретил в Берлине. После окончания войны, с 1946 по 1948 годы, служил в Чехословакии, где и завершил военную карьеру», — рассказали в мэрии города.

Сейчас ветеран живёт один, с домашними делами справляется сам и даже активно помогает на даче, куда летом уезжает вместе с внучкой и правнуками.