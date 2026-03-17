Частную школу Петербурга оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие ГЛОНАССа

Невский районный суд назначил штраф в 150 тысяч рублей частной школе за нарушение правил перевозки детей. Рейдовая проверка зафиксировала, что автомобиль перевозил школьников без системы ГЛОНАСС.
По закону транспортное средство, используемое для перевозки групп детей, должно быть оснащено аппаратурой спутниковой навигации. Это необходимо для передачи данных о перемещении в Ространснадзор. В машине школы система отсутствовала, что и стало основанием для штрафа.
— Сумма наказания составила 150 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
