В ГД предложили законодательно запретить выступления иноагентов в России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Артистам, имеющим статус иностранного агента, нужно на законодательном уровне запретить концерты на территории России, считает депутат Госдумы Николай Новичков.
«Артистам, высказавшимся против РФ в СВО и признанных иноагентами, нужно законодательно запретить выступать на территории страны. По крайней мере, до тех пор, пока они не исправят ошибки. Кстати, их имущество должно быть заблокировано… Те, кого признали террористом или экстремистом, конечно, должны быть привлечены к ответственности», — сказал депутат в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
При этом Новичков посоветовал иноагентам исправлять свои ошибки через материальную поддержку СВО и семей ветеранов, а также через выступления в госпиталях, после чего они смогут рассчитывать на заработок в России по возвращении.