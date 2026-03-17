Минстрой назвал регионы, где жители довольны работой ЖКХ

Количество аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве этой зимой снизилось почти на 20%. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое.
Этот отопительный период удалось пройти с минимальным количеством серьезных аварий, сказал министр. Самой серьезной была остановка котельных в Бодайбо Иркутской области. «В основном, таких событий, которые происходили два года назад, в целом не было», — подчеркнул министр.
Осенью и зимой 2024−2025 годов в стране произошло 5608 аварий в сфере ЖКХ, за тот же период 2025—2026 годов — лишь 4580.
Регионами с наибольшим увеличением аварий за минувший отопительный период стали Дагестан (случилось 13 аварий против 2 годом ранее), Калининградская область (38 против 6), Башкортостан (30 против 9), Курская область (23 против 8), Мордовия (38 против 15).
Регионы с наибольшим снижением аварийности — Волгоградская область (ни одной аварии минувшей зимой против 4 годом ранее), Марий Эл (2 против 30 в 2024—2025 годах), Астраханская область (8 против 88), Вологодская область (40 против 318), Ростовская область (3 против 21).
Самыми серьезными авариями в этом осенне-зимнем сезоне, помимо ситуации в Бодайбо, стали проблемы с теплоснабжением в Брянской, Белгородской областях (из-за повреждения инфраструктуры при обстрелах), в Чехове Московской области (причина — прорыв теплотрассы), в Ангарском и Шелеховском районах Иркутской области (причины, соответственно, остановка котельной и прорыв водопровода) и в Каменском районе Ростовской области (прорыв труб водоснабжения).
К более спокойному прохождению отопительного сезона, по мнению Файзуллина, привела системная работа с регионами, доведенные до губернаторов инструкции, как действовать в момент возникновения подобных ситуаций, и тренировки по ликвидации ЧП.
«Хотя, конечно, износ сетей высокий и задача модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства — именно в том, чтобы снизить их количество», — сказал министр.
На федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года предполагается потратить из всех источников порядка 4,5 трлн руб.
Опрос, проведенный в декабре 2025 года, показал, что 43,1% граждан, скорее, удовлетворены работой ЖКХ в своем регионе, отметил Файзуллин. Наиболее довольны работой ЖКХ, по данным Минстроя, жители Чечни, Херсонской, Запорожской областей, Ямало-Ненецкого АО, Сахалина, Ненецкого АО, Крыма, Москвы, Белгородской области и Ханты-Мансийского АО. Отстающие в этом плане регионы — Челябинская, Ярославская, Ивановская, Свердловская, Омская, Амурская области, ДНР, Хабаровский край, Тыва и Еврейская АО.