Жителям Красноярского края напомнили о профилактике заболеваний, передающихся клещами

Почти вся территория Красноярского края относится к эндемичным зонам по заболеваниям, которые переносят клещи. Исключение составляют только Таймырский Долгано-Ненецкий район, Эвенкийский район и город Норильск. Основными переносчиками инфекций являются иксодовые клещи. По данным специалистов, около 2,5−3% из них заражены вирусом клещевого энцефалита, а до 30% могут переносить возбудителя болезни Лайма. Медики напоминают, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остаётся вакцинация. Привиться современными вакцинами можно в любое время года. Оптимальная схема включает три прививки: первую делают осенью, в октябре-ноябре, вторую — в феврале-марте, третью — через 9−12 месяцев. После этого ревакцинацию проводят раз в три года перед началом эпидемического сезона. Школьникам вакцинация проводится бесплатно за счёт краевого бюджета в образовательных учреждениях при согласии родителей. В дальнейшем прививки оплачиваются из личных средств граждан или работодателей. Если сроки вакцинации пропущены, специалисты допускают ускоренную схему: две прививки делают с интервалом в две недели, а третью — через год. Затем также проводится ревакцинация каждые три года. [caption id= «attachment_348123» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В случае если клещ уже присосался, необходимо как можно быстрее его удалить. Это делают в травматологических пунктах или кабинетах неотложной помощи медицинских организаций. После извлечения клеща его рекомендуется отправить на лабораторное исследование. В Красноярске специфический иммуноглобулин против клещевого энцефалита детям до семи лет вводят бесплатно в травматологических пунктах КГБУЗ КМП № 5 по адресу ул. Дмитрия Мартынова, 28, а также КГБУЗ КМБ № 7 по адресам пр. Красноярский рабочий, 48 В и ул. Ленина, 150. Для непривитых взрослых после укуса клеща может быть проведена экстренная профилактика — введение иммуноглобулина по программе добровольного медицинского страхования или за счёт собственных средств. При этом препарат необходимо ввести не позднее четырёх дней после укуса. Детям дошкольного возраста такая помощь оказывается бесплатно за счёт краевого бюджета. Если человек вакцинирован в течение последних трёх лет, экстренная профилактика обычно не требуется. Медики также обращают внимание на риск заражения боррелиозом. Если в клеще обнаружены боррелии или провести исследование невозможно, врачи могут назначить профилактический курс антибиотиков. Лечение необходимо начать как можно раньше, желательно в течение трёх суток после укуса. [caption id= «attachment_278490» align= «alignnone» width= «1567»] Фото: Олег Кузьмин[/caption] Специалисты напоминают и о базовых мерах защиты во время отдыха на природе. В период активности клещей рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты и каждые 30 минут проводить самоосмотр и осмотр друг друга. Даже после удаления клеща и проведения профилактики важно в течение 14 дней следить за состоянием здоровья, измеряя температуру утром и вечером. При появлении недомогания, повышения температуры или изменений в месте укуса необходимо обратиться к врачу. Напомним, что в 2025 году аскаридоз был диагностирован у 506 жителей Красноярского края.