150 пунктов временного размещения подготовили для нижегородцев на случай паводка

Контроль за ситуацией с половодьем в 2026 будет осуществлять группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС. В ее состав войдут почти 25 тысяч человек личного состава, 3,6 тысячи единиц автомобильной техники, 817 единиц спецтехники и 363 единицы инженерной техники. Также будут работать три беспилотника и 186 плавсредств.