150 пунктов временного размещения подготовили для нижегородцев на случай паводка

В превентивных целях на случай ухудшения паводковой обстановки в Нижегородской области развернута сеть пунктов временного размещения. Как передает корреспондент «КП-Нижний Новгород» с заседания комитета по экологии и природным ресурсам регионального Законодательного собрания, более 52,5 тысячи человек смогут разместиться в 150 таких объектах.
— Для эвакуации населения также запланировано 429 единиц наземного транспорта и 136 плавсредств, — сказал замминистра региональной безопасности Сергей Кулагин.
По данным МЧС, в случае неблагоприятного сценария из зон возможного затопления может потребоваться эвакуация свыше 36,5 тысячи человек. В ведомстве отметили, что вместимость подготовленных пунктов полностью покрывает потребность, а для их оснащения сформирован резерв материальных средств.
— Это палатки, кровати, постельные принадлежности на сумму более 15 млн рублей, — добавил Сергей Кулагин, подчеркнув, что областной резервный фонд превышает 4 млрд рублей.
Контроль за ситуацией с половодьем в 2026 будет осуществлять группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС. В ее состав войдут почти 25 тысяч человек личного состава, 3,6 тысячи единиц автомобильной техники, 817 единиц спецтехники и 363 единицы инженерной техники. Также будут работать три беспилотника и 186 плавсредств.
Напомним, 141 населенный пункт Нижегородской области находится в зоне риска при неблагоприятном развитии весеннего половодья.