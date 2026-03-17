Эксперты назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Калининградской области в марте. Местным соискателям предлагали доход от 80 до 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального Кадрового центра.
В марте эксперты проанализировали предложения, размещённые на портале «Работа России», и выделили самые интересные варианты. Первое место топа занимает вакансия заместителя главного врача по медицинской части Клинического санатория «Советск». Там предлагают заработную плату от 130 до 200 тысяч рублей.
В Калининградский янтарный комбинат требуется водитель автомобиля (шарнирно-сочленённого самосвала). Такому специалисту готовы платить в районе 95−170 тысяч рублей.
Следующей идёт вакансия участкового врача-терапевта в Гурьевскую центральную районную больницу. Работодатель предлагает зарплату от 148 до 169 тысяч рублей.
На четвёртом месте находится вакансия тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства в «Правдинское свинопроизводство». Специалисту готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей.
Замыкает топ вакансия механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах в Калининградский морской торговый порт. Работодатель предлагает зарплату от 80 до 150 тысяч рублей.
Ранее Калининградская область оказалась в середине рейтинга регионов по уровню безработицы. Регион занял 43 место в списке. По данным экспертов, уровень безработицы в области в четвёртом квартале 2025 года составил 1,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель снизился на 0,3%. Среднее время поиска работы в регионе составило 3,2 месяца.