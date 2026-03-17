Эксперты назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Калининградской области в марте

Ранее Калининградская область оказалась в середине рейтинга регионов по уровню безработицы. Регион занял 43 место в списке. По данным экспертов, уровень безработицы в области в четвёртом квартале 2025 года составил 1,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель снизился на 0,3%. Среднее время поиска работы в регионе составило 3,2 месяца.