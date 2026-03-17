Грипп А и В циркулирует в Самарской области

За неделю, с 9 по 15 марта, в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на 11 неделю 2026 года, в регионе заболели 9452 человека. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
«Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 20,2%, а снижен в группах: 0−2 года (на 63,9%), 3−6 лет (на 58,4%), 7−14 лет (на 64,1%)», — рассказали в пресс-службе.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 2% (на 184 случая). Тогда было выявлено 9268 заболевших, а показатель на 10 тысяч населения составлял 29,6. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 30,2, это ниже эпидпорога на 20,3%.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют вирус гриппа A (H3N2), который называют «гонконгский грипп», вирус гриппа В, парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, COVID-19, сезонные коронавирусы.