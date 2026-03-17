В Калининграде открылись три новые платные парковки: полный список и как не платить за парковку

С 16 марта в Калининграде заработали очередные муниципальные платные стоянки. Теперь автомобилисты могут оставить машину у ТЦ «Калининград Плаза» на Житомирской, напротив КДЦ на площади Победы и рядом с «Балтийским бизнес-центром» на Московском проспекте, 50. Тарифы стандартные: 70 рублей в час для легковых авто (до 3,5 тонны) и 120 — для более тяжёлых машин.
Где ещё в городе работают муниципальные парковки.
На сегодняшний день в Калининграде действует более десятка муниципальных стоянок. Они расположены в разных районах, большинство — в центре. Вот полный перечень адресов:
Центр и исторические районы:
улица Пролетарская (около кафе «Огонёк») улица Черняховского (около УГИБДД) улица Озерова (на пересечении Калязинской и Озерова) улица Октябрьская (около маяка и отеля в Рыбной деревне) Московский проспект (напротив Областного центра культуры молодёжи, рядом с магазином «Пятёрочка», а также у домов № 93, 95, 97) Ленинский проспект (за Театром эстрады, бывшим Домом искусств) улица Железнодорожная (рядом с трамвайными путями и справа от входа на Южный вокзал) улица Барнаульская (на пересечении с Больничной) улица Донского (вблизи Детской областной больницы).
Другие районы:
ДС «Янтарный» улица Гайдара (около детской поликлиники № 6) улица Согласия (около поликлиники для взрослых № 3) улица Юношеская (рядом с Королевским парком) улица Катериничева (возле СК «Янтарный»).
На всех этих стоянках действуют единые правила и тарифы, утверждённые городской администрацией.
Как парковаться бесплатно.
Для всех автолюбителей действует бесплатный период: в будни с 19:00 до 8:00 и круглосуточно в выходные и праздничные дни. Также первые 15−20 минут на любой парковке бесплатны.
Некоторые категории граждан могут вообще не платить за парковку в любое время. Это:
владельцы электромобилей (не гибридов);один из родителей многодетной семьи;участники СВО;ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;ветераны боевых действий с регистрацией в Калининграде.
Важное условие: чтобы льгота работала, автомобиль обязательно нужно внести в реестр парковочных разрешений. Это делается через МФЦ. После этого система будет распознавать номер машины автоматически и открывать шлагбаум. Для инвалидов на парковках выделено не менее 10% мест.