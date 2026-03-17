В поселке Седаново Усть-Илимского района капремонт школы закончат в 2027 году

В поселке Седаново Усть-Илимского района начался капитальный ремонт школы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, на работы выделили 264,7 миллиона рублей.
— Такие же масштабные работы в этом году начинаются еще в образовательных учреждениях Черемхово, Нижнеудинска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Тулунского, Шелеховского и Усольского районов, — подчеркнул министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.
Ремонт школы планируют закончить к концу 2027 года. Подрядчику предстоит обновить все конструктивные элементы и инженерные системы, провести отделочные работы. Отдельное внимание уделят ремонту пищеблока, спортивного и актового залов, медицинского кабинета, а также благоустройству прилегающей территории. Будет сделана система пожаротушения.
