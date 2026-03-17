В Калининградской области уже 13 человек пострадали от укусов клещей

В Калининградской области начался сезон активности клещей, а вместе с ним — обращений к медикам по поводу присасывания кровопийц. С начала года в регионе пострадало уже 13 человек, из них 4 детей. И это только те, кто обратился за помощью. Данные приводит областной Роспотребнадзор.
Интересно, что зарегистрирован уже один случай клещевого вирусного энцефалита и 3 случая болезни Лайма.
Прививку от клещевого энцефалита сделали 1297 человек, в том числе 223 детей.
«Вакцинация остается наиболее надежным способом профилактики этой инфекции», — говорят специалисты.