В Башкирии завершился крупный коррупционный скандал: экс-мэру Бирска дали пять лет колонии

В Башкирии вынесли приговор бывшему мэру Бирска Виктории Бурдиной. Ее признали виновной в получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики, а также прокуратура и Следственный комитет региона.
По данным ведомств, в июне 2023 года чиновница продала коммерческой фирме объект культурного наследия «Дом Коновалова» по цене чуть более трех миллионов рублей, хотя его кадастровая стоимость превышала девять миллионов. При этом она не предприняла мер для возврата имущества и в марте 2024 года подписала акт сверки, который позволил снять обременение и переоформить здание на компанию. Вскоре новый владелец перепродал дом уже за 7,2 миллиона рублей. Ущерб бюджету оценили почти в шесть миллионов.
Кроме того, в сентябре 2024 года Бурдина поручила директору муниципального учреждения без конкурса заключить прямой договор на установку светофора, отменив ранее объявленную закупку. А в декабре того же года через своего заместителя получила взятку в 30 тысяч рублей от подрядчика — за подписание актов фактически невыполненных работ по благоустройству парка.
44-летняя подсудимая вину не признала. Ранее ее уволили в связи с утратой доверия. Бирский межрайонный суд приговорил экс-мэра к пяти годам колонии общего режима, штрафу в десятикратном размере взятки (300 тысяч рублей) и запретил на четыре года занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.
— Ранее бывший заместитель главы города Бирска признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Действиям взяткодателя также дана правовая оценка, — заявили в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.