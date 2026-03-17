В самарском аэропорту запретили ввоз домашнего творога и меда

С 9 по 15 марта 2026 года в самарском аэропорту Курумоч инспекторы пресекли ввоз девяти партий продуктов животного происхождения. Жители пытались провезти домашний творог, мед и мясо без ветеринарных документов и заводской упаковки. Об этом сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.