В самарском аэропорту запретили ввоз домашнего творога и меда

Инспекторы в Самарской области нашли в ручной клади авиапассажиров более 10 килограммов опасной еды.

Источник: Комсомольская правда

С 9 по 15 марта 2026 года в самарском аэропорту Курумоч инспекторы пресекли ввоз девяти партий продуктов животного происхождения. Жители пытались провезти домашний творог, мед и мясо без ветеринарных документов и заводской упаковки. Об этом сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

«Такой контроль необходим для защиты региона от опасных болезней животных. Продукция неизвестного происхождения может быть некачественной и опасной для людей», — отметили в ведомстве.

Всего инспекторы изъяли в аэропорту почти 11 килограммов продукции. В списке запрещенных товаров оказались домашний творог (3,4 кг), мясо (3,2 кг) и мед (4,2 кг). Эти продукты не допустили к ввозу из-за нарушения правил Таможенного союза. При этом контроль успешно прошли 44 партии других грузов весом 0,7 тонны и два домашних питомца.