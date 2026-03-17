В самарском аэропорту запретили ввоз домашнего творога и меда

С 9 по 15 марта 2026 года в самарском аэропорту Курумоч инспекторы пресекли ввоз девяти партий продуктов животного происхождения. Жители пытались провезти домашний творог, мед и мясо без ветеринарных документов и заводской упаковки. Об этом сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
«Такой контроль необходим для защиты региона от опасных болезней животных. Продукция неизвестного происхождения может быть некачественной и опасной для людей», — отметили в ведомстве.
Всего инспекторы изъяли в аэропорту почти 11 килограммов продукции. В списке запрещенных товаров оказались домашний творог (3,4 кг), мясо (3,2 кг) и мед (4,2 кг). Эти продукты не допустили к ввозу из-за нарушения правил Таможенного союза. При этом контроль успешно прошли 44 партии других грузов весом 0,7 тонны и два домашних питомца.