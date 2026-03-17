Минсвязи заявило про спутниковую связь в Беларуси. Подробности в интервью sb.by сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
По его словам, в ближайшие пять лет в стране планируется масштабирование технологии 5G. Вместе с тем, заметил Павел Ткач, наряду с мобильным интернетом, оптоволокном также рассматривается использование спутниковых технологий. К 2029−2030 годам будет принято решение по использованию спутниковой связи.
Первый заместитель министра пояснил, что, как ожидается, они будут использоваться именно там, где трудоемко, однако нужно быстро провести связь. Он добавил, что изучается опыт российских операторов по их низкоорбитальным системам:
— Если на нашей территории будет развернута такая сеть, будет рационально и удобно, то мы рассмотрим этот вариант. Это может быть актуально, например, для регионов Полесья, где лесистая местность.
Ткач заметил, что у ведомства есть большие планы, связанные с развитием мобильного интернета. Он пояснил, что к концу пятилетки будет возможность точно понимать, где именно остались белые пятна — места, где отсутствует покрытие связью, и как их убрать. По расчетам, таких мест немного.
— Мы оценивали, что на таких территориях будут находиться около 30 тысяч наших граждан. Это самые отдаленные точки страны, к которым трудно дойти. В текущей пятилетке также изменится качество доступа к мобильному интернету вдоль республиканских дорог, — подчеркнул первый заместитель министра связи и информатизации.
Он обратил внимание, что в плане на 2025 год было заложено улучшение связи вдоль дороги М-1, однако операторы столкнулись с объективными проблемами. В частности, из-за технических ограничений очень сложно найти локацию вблизи дороги, где можно было бы разместить вышку. На данный момент вырабатывается универсальное решение, которое можно масштабировать вдоль трассы.
Павел Ткач сообщил, что планируется и двукратное увеличение емкости сетей до 2030 года:
— Фактически мы условно готовы и к двукратному увеличению потребления трафика. За пять лет может также поменяться использование интернета. В мире активно развивается применение роботов-доставщиков, беспилотные авто, растет число умных устройств в квартире.
Тем временем красно-зеленые лазеры появились на трассе М-1 — вот что они означают.
Ранее депутаты приняли законопроект о штрафах до 45000 рублей за плохой интернет в Беларуси.
Кроме того, экс-солист группы «Экивоки» и композитор Алесандр Сухарев сказал о возвращении из Германии в Беларусь: «Как бы они тебе ни улыбались».