SpaceFlightNow: число спутников Starlink на орбите превысило 10 тыс

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Группировка находящихся на орбите микроспутников Starlink превысила 10 тыс. аппаратов. Об этом сообщил специализированный портал SpaceFlightNow.
Американская компания SpaceX начала запускать группировки интернет-спутников в мае 2019 года. Менее чем через семь лет, после очередного запуска 16 марта 2026 года ракеты-носителя Falcon 9, число спутников Starlink на орбите превысило 10 тыс.
Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.