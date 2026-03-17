65% самарцев планируют путешествовать весной

Этой весной 37% жителей Самары собираются посетить соседний регион, а 31% планируют автопутешествие, показал опрос Авито. Почти половина респондентов (44%) при выборе дат ориентируются на майские праздники, 38% выбирают короткие выезды на 1−2 дня, а 27% — отпуск около двух недель.
«Большинство тех, кто собирается путешествовать весной, ограничатся одной поездкой — так ответили 67% респондентов. Еще 31% планируют от двух до пяти поездок, а 2% готовы отправиться в путешествие шесть раз и более», — рассказали аналитики сервиса.
14% респондентов уже запланировали поездку на март-май, еще 23% собираются отправиться в путешествие, но пока не определились с датами. Среди форматов лидируют визиты к родственникам и друзьям (34%), загородный отдых (26%) и путешествия в соседние регионы (25%). Средний бюджет на весеннее путешествие по стране составил около 30 тысяч рублей, при этом 21% опрошенных готовы потратить на поездку более 50 000 рублей.