Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почетный гражданин Воронежа Дарья Баскакова принимает поздравления с днем рождения

Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовая радистка и бывший железнодорожник отмечает праздник.

17 марта поздравления с днем рождения принимает Почетный гражданин Воронежа Дарья Ивановна Баскакова. Праздник ветеран встречает в кругу самых близких людей — дочери и родных, которые окружают ее заботой и вниманием.

Судьба Дарьи Ивановны — яркий пример служения Родине. Окончив девять классов, она пошла на курсы радистов, откуда её призвали в ряды Красной Армии. На фронте Дарья Баскакова в совершенстве овладела всеми приёмами радиосвязи. Она знала: малейшая задержка или ошибка в передаче информации могли стоить сотен и тысяч человеческих жизней. День Победы отважная радистка встретила в звании старшины на Дальнем Востоке.

После войны вместе с родителями, братьями и сестрами Дарья Ивановна переехала в Воронеж. Свою дальнейшую трудовую биографию она связала с железной дорогой. Именно там ветеран встретила будущего мужа. В браке у пары родилась дочь Вера.

С теплыми словами к имениннице обратился глава города Сергей Петрин.

— Уважаемая Дарья Ивановна, примите сердечные поздравления с днем рождения! Желаю здоровья, оптимизма и чтобы Вы своим примером вдохновляли других на добрые дела!