Почетный гражданин Воронежа Дарья Баскакова принимает поздравления с днем рождения

17 марта поздравления с днем рождения принимает Почетный гражданин Воронежа Дарья Ивановна Баскакова. Праздник ветеран встречает в кругу самых близких людей — дочери и родных, которые окружают ее заботой и вниманием.
Судьба Дарьи Ивановны — яркий пример служения Родине. Окончив девять классов, она пошла на курсы радистов, откуда её призвали в ряды Красной Армии. На фронте Дарья Баскакова в совершенстве овладела всеми приёмами радиосвязи. Она знала: малейшая задержка или ошибка в передаче информации могли стоить сотен и тысяч человеческих жизней. День Победы отважная радистка встретила в звании старшины на Дальнем Востоке.
После войны вместе с родителями, братьями и сестрами Дарья Ивановна переехала в Воронеж. Свою дальнейшую трудовую биографию она связала с железной дорогой. Именно там ветеран встретила будущего мужа. В браке у пары родилась дочь Вера.
С теплыми словами к имениннице обратился глава города Сергей Петрин.
— Уважаемая Дарья Ивановна, примите сердечные поздравления с днем рождения! Желаю здоровья, оптимизма и чтобы Вы своим примером вдохновляли других на добрые дела!