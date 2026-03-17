Почетный гражданин Воронежа Дарья Баскакова принимает поздравления с днем рождения

Судьба Дарьи Ивановны — яркий пример служения Родине. Окончив девять классов, она пошла на курсы радистов, откуда её призвали в ряды Красной Армии. На фронте Дарья Баскакова в совершенстве овладела всеми приёмами радиосвязи. Она знала: малейшая задержка или ошибка в передаче информации могли стоить сотен и тысяч человеческих жизней. День Победы отважная радистка встретила в звании старшины на Дальнем Востоке.