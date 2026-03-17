Приборостроительный институт получит новую жизнь в международном кампусе Севастополя

Кампус планируется создавать как базу для обучения команд специалистов для дружественных РФ государств, в первую очередь, стран глобального Юга, отметил губернатор Михаил Развожаев.

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Возрожденный в Севастопольском государственном университете приборостроительный институт, который должен продолжить традиции известного на весь Советский Союз учреждения, получит новое развитие благодаря созданию морского международного кампуса Севастополя, сообщил в интервью ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

«По морскому приборостроению есть заделы еще со времен известного на весь Советский Союз Севастопольского приборостроительного института. Сейчас он воссоздан в СевГУ — и тоже обретет второе дыхание в этом кампусе», — сказал Развожаев.

Он привел в пример: уже несколько лет университет успешно занимается инновационными морскими платформами и работающими в разных средах — под водой, на воде и в воздухе — беспилотными системами.

Кроме того, добавил губернатор, в кампусе планируется развитие других направлений — например, технология для ядерной медицины. В целом же кампус планируется создавать как базу для обучения команд специалистов для дружественных РФ государств, в первую очередь, стран глобального Юга.

Губернатор подчеркнул, что проект был поддержан президентом РФ, когда он докладывал о планах главе государства. Кроме того, в его реализации заинтересованы ряд крупных компаний, среди которых Росатом, специалистов для которого готовит СевГУ, и технологическое подразделение банка ВТБ «Т1».

Ранее Развожаев сообщал, что в бухте Голландия, где находится одна из площадок СевГУ, через несколько лет рассчитывают создать кампус мирового уровня, где будут обучаться и россияне, и иностранцы. Конкурс на финансирование такого кампуса ожидается в 2026 году, сейчас власти региона и вуз разработали концепцию проекта.

Об институте.

Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный институт» СевГУ официально начала работу 1 июля 2025 года. Подразделение позиционируется, в частности, как продолжение СПИ — учреждения, обеспечивавшего качественную подготовку инженеров и разработку новых приборов и технологий. В составе ВТШ СПИ создан, в том числе, Научно-исследовательский институт интеллектуального приборостроения и робототехники, а также, впервые в истории СевГУ, два конструкторских бюро.