Приборостроительный институт получит новую жизнь в международном кампусе Севастополя

Ранее Развожаев сообщал, что в бухте Голландия, где находится одна из площадок СевГУ, через несколько лет рассчитывают создать кампус мирового уровня, где будут обучаться и россияне, и иностранцы. Конкурс на финансирование такого кампуса ожидается в 2026 году, сейчас власти региона и вуз разработали концепцию проекта.