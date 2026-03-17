В Волгограде владелец грузовика заплатит 2,8 млн за свалку в Родниковой долине

В Волгограде владелец грузовика возместит ущерб природе после того, как водитель транспортного средства вывалил целый кузов строительных отходов на землю недалеко от домов в ЖК «Родниковая долина». По решению суда он заплатит 2 млн 852 тысячи рублей, сообщает Нижне-Волжское управление Росприроднадзора. Большегруз захламил 16 квадратных метров почвы.