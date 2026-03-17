В Волгограде владелец грузовика заплатит 2,8 млн за свалку в Родниковой долине

В Волгограде владелец грузовика возместит ущерб природе после того, как водитель транспортного средства вывалил целый кузов строительных отходов на землю недалеко от домов в ЖК «Родниковая долина». По решению суда он заплатит 2 млн 852 тысячи рублей, сообщает Нижне-Волжское управление Росприроднадзора. Большегруз захламил 16 квадратных метров почвы.
Это стало известно благодаря жителю, который стал очевидцем сброса отходов. На место происшествия выезжала лаборатория, которая оценила ущерб. Росприроднадзор установил собственника грузового автомобиля, ему предложили добровольно возместить ущерб, но он это проигнорировал. Дело дошло до суда.