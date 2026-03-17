101 год — и в строю: участник Великой Отечественной из Советска принимает поздравления от Путина и губернатора

Источник: Янтарный край

17 марта свой 101-й день рождения в Калининградской области встречает ветеран Великой Отечественной войны, житель Советска Казис Игнович Виткаускас. С вековым юбилеем его поздравили глава округа Аркадий Данилов, представители администрации, депутаты и гости, передав открытку от президента Владимира Путина и подарок от губернатора Алексея Беспрозванных.

«Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания войны. Великие подвиги защитников Отечества навечно останутся в истории как символ несгибаемой воли, мужества и духовного величия нашего народа», — говорится в поздравлении.

Казис Виткаускас родился в Литве, в годы войны служил в стрелковой роте. В Советск приехал в 1957 году. Работал на целлюлозно-бумажном заводе и мясокомбинате, неоднократно награждался почётными грамотами, имеет звание ветерана труда. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, ему присвоено звание «Почётный гражданин города Советска».

Сегодня ветеран окружён семьёй: у него пасынок, внучка, правнук и правнучка.