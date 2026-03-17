101 год — и в строю: участник Великой Отечественной из Советска принимает поздравления от Путина и губернатора

Казис Виткаускас родился в Литве, в годы войны служил в стрелковой роте. В Советск приехал в 1957 году. Работал на целлюлозно-бумажном заводе и мясокомбинате, неоднократно награждался почётными грамотами, имеет звание ветерана труда. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, ему присвоено звание «Почётный гражданин города Советска».