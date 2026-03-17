В Калининградской области продлили программу «Плавание для всех»

Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства, в 2024 году в рамках программы «Плавание для всех» в Калининградской области прошли обучение 186 детей. Такое же количество обучающихся было запланировано на 2025 год. В 2024 году Калининградская область вошла в число 14 пилотных регионов России, где была опробована указанная программа.