В Ростовской области утвердили вознаграждение за добровольно сданное оружие

В Ростовской области утвердили размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие. Соответствующее постановление власти региона утвердили 16 марта.
Плата за сдачу автомата или пулемета — 16 тысяч рублей, за пистолеты или револьверы — 10 тысяч рублей, за винтовки или карабины — 8 тысяч рублей. Принимают и оружие, и боеприпасы.
Прием вооружения и выдачу подтверждающих документов ведут территориальные подразделения МВД и управления Росгвардии.
— Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности, если в действиях человека не содержится иного состава преступления. Выплаты ведутся в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». На эти цели в областном бюджете предусмотрели 675 тысяч рублей, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Добавим, оружие, которое добровольно сдали в 2025 году, утилизировали в установленном порядке.
