Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области утвердили вознаграждение за добровольно сданное оружие

Принимают оружие и боеприпасы: на Дону заплатят за добровольно сданные автоматы, ружья и пистолеты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие. Соответствующее постановление власти региона утвердили 16 марта.

Плата за сдачу автомата или пулемета — 16 тысяч рублей, за пистолеты или револьверы — 10 тысяч рублей, за винтовки или карабины — 8 тысяч рублей. Принимают и оружие, и боеприпасы.

Прием вооружения и выдачу подтверждающих документов ведут территориальные подразделения МВД и управления Росгвардии.

— Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности, если в действиях человека не содержится иного состава преступления. Выплаты ведутся в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». На эти цели в областном бюджете предусмотрели 675 тысяч рублей, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Добавим, оружие, которое добровольно сдали в 2025 году, утилизировали в установленном порядке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.