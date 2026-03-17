Ученый Лаженцев: перспективы Воркуты связаны с развитием углехимии

СЫКТЫВКАР, 17 марта. /ТАСС/. Перспективы заполярной Воркуты Республики Коми связаны с развитием углехимии и комплексным использованием воркутинского угля. Необходимо также развивать Воркуту как опорный пункт российской Арктики, но при этом важно переселить избыточное население заполярного города на «большую землю», рассказал ТАСС главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера, член-корреспондент РАН Виталий Лаженцев.
«Перспективы развития Воркуты связаны с глубокой перестройкой ее экономики и социальной сферы. Это явно прослеживается в части военно-стратегического положения города в Арктической зоне РФ и необходимости укрепления здесь инфраструктуры дальней авиации и войсковых подразделений пограничной службы. В связи с проблематикой структурной трансформации мировой энергетики и технологического суверенитета России все более актуальным становится комплексное использование углей, включая получение из них кокса, жидкого топлива, производства адсорбентов, углеграфитовых материалов, термографитов», — рассказал ТАСС ученый.
Направление углехимии приемлемо для Воркуты, но с надлежащим технико-экономическим обоснованием с учетом новейших достижений в области углеводородной химии. «Академическая наука раскрывает потенциальные возможности этой отрасли, продвижением же ее результатов в направлении реального проектирования никто не занимается. Если федеральное правительство примет соответствующее решение применительно именно к Воркуте, то оно могло бы быть реализовано лет через 15−20. Вопрос заключается в организации», — отметил ученый.
По его мнению, текущая ситуация во многом зависит от темпов модернизации черной металлургии на основе газа и водорода с существенным снижением потребления угольного кокса. Можно лишь предположить, что ПАО «Северсталь» еще лет 10 будет нуждаться в воркутинском угле. Не исключается вариант его потребности при восстановлении Донбасского угольно-металлургического комплекса, когда высококачественный воркутинский уголь будет использоваться в качестве добавки к местному, менее качественному, углю. При таком варианте поддержание добычи угля в Воркуте на уровне 6−7 млн тонн в год вполне реально.
«При восстановлении угольно-металлургического комплекса Донбасса первоначально дело пойдет по обычной технологии коксовой металлургии, потому что ориентироваться на нововведения водородной и газовой металлургии просто нет времени. А коксовая металлургия ищет пути совмещения приемлемой цены и приемлемой смеси в технологическом плаве, когда не очень хороший донецкий уголь совмещают с более качественным, но дорогим воркутинским, что дает такую комбинацию, которая полностью удовлетворяет металлургов. Тогда эти 6−7 млн тонн в год могут добывать в режиме 10−15 лет, пока не произойдет высокий качественный скачок в черной металлургии, пока производство не перейдет полностью на газ или водород, и тогда кокс в таком количестве не потребуется, а только лишь, что называется, на прогрев мартеновской печи», — пояснил Лаженцев.
Решение социальных проблем.
Исследователь подчеркнул, что нежелательно решать социальные проблемы Воркуты на идеологии роста. Обязательно необходимо ускорить выполнение федеральной программы по переселению из районов Крайнего Севера. Параллельно необходимо проводить реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства на основе арктического проектирования производственных и социальных объектов, включая мобильные вахтовые комплексы.
«Что бы ни случилось, но программу переселения [избыточного населения] жителей Воркуты нужно выполнить обязательно и в ускоренном темпе, иначе мы можем подойти к ситуации, когда придется эвакуировать. Сейчас все продумано, есть федеральная программа жилищных сертификатов на переселение, но на нее выделяются очень маленькие средства», — сказал ученый.
Перспективы есть и с тем, что в Воркуте можно создать центральную обогатительную фабрику по переработке разной руды, залегающей на Полярном Урале. Но поскольку это не очень большое производство, то его уместнее было бы организовать в приполярной Инте, потому что Инта — еще более проблемный моногород, нежели Воркута, подчеркнул ученый.
«Озабоченность Воркутой в направлении развития угольной промышленности справедлива. Но прежде всего Воркута нужна как опорный пункт для Арктики, как пункт для дальней авиации, как пункт обслуживания большой газопроводной системы Ямал — Запад и многого другого. Но до упора будут держаться за уголь, и это справедливо», — подытожил ученый.
Воркута — заполярный город с населением 66,9 тыс. человек. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия «Воркутауголь», которое с декабря 2021 года входит в состав ООО «Русская энергия» корпорации Aeon.