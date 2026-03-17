Минприроды устанавливает причину гибели рыбы в прудах в Лунинце

Гибель рыбы случилась на прудах Бохоново в Лунинце.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды устанавливает причину гибели рыбы в прудах в Лунинце.

В Лунинецкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды в понедельник, 16 марта, поступила информация. На нее отреагировали сотрудники инспекции вместе с заинтересованными службами и выехали на пруды Бохоново, расположенные в Лунинце, где случилась гибель рыбы.

Специалисты обследовали береговую линию. В ведомстве уточнили, что потенциальных источников загрязнения прудов обнаружено не было. Кроме того, были отобраны пробы воды. Сотрудники Лунинецкого ЖКХ приняли меры по сбору и утилизации погибшей рыбы.

Предполагается, что продолжительные низкие температуры в зимний период привели к образованию льда на водоемах толщиной до 40−50 сантиметров. Подобное негативно сказалось на уровне содержания кислорода в водных объектах.

Ранее Минлесхоз предупредил про видеонаблюдение во всех лесах в Беларуси.

Тем временем бесплатный автобус будет ходить всю неделю в центре Минска.

Кстати, четыре выходных дня ждут белорусов в апреле на Радуницу.