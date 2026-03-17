Фадеев призвал избавить учителей от «бесконечных фотоотчетов»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал избавить педагогов от необходимости предоставления фотоотчетов о проведенных мероприятиях.
«С этим надо что-то делать. Это просто безумие какое-то. Вот раньше не было фотоотчетов и как-то же жили, и школа была, и что-то происходило там. Кажется, мелочь, но это на грани издевательства — эти бесконечные фотоотчеты», — сказал Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ по образованию.
Он отметил, что это касается и высшей школы тоже.
О постоянных жалобах учителей на фотоотчеты рассказала член СПЧ Екатерина Сморода. «Люди говорят, что стало меньше бумажных отчетов, но произошла подмена — стало больше различных электронных форм, которые называются мониторингами. Стало большое количество мероприятий, проводимых сторонними организациями, которые наседают на школу и постоянно требуют фотоотчеты», — сказала она.