Жителя Котово оштрафовали за воровскую символику в ВКонтакте

46-летний житель Котово привлечён к административной ответственности за публикацию нацистской и экстремистской символики. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 22 января 2026 года в рамках мониторинга социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками правоохранительных органов была выявлена страница, принадлежащая Максиму Г. На ней имеются публикации, содержащие символику экстремистской организации «А. У. Е.»* в виде изображения мужчины с татуировками «воровских звезд», свастики и герба нацисткой Германии.