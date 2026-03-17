Беспрозванных поблагодарил мужчину, который спас провалившегося под лед мальчика в Черняховске

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил благодарность герою, который спас ребенка, провалившегося под лед озера в Черняховске. О случившемся он рассказал министрам и главам муниципалитетов 17 марта на оперативном совещании в правительстве.
— Проблема, которая остается, — вопрос, связанный с тонким льдом на водоемах. Обязательны профилактические мероприятия, работа с населением. Небезопасно выходить сейчас на лед. Вчера вечером в Черняховске удалось избежать трагедии благодаря оперативным действиям прохожего мужчины, который спас ребенка. Отдельная благодарность от меня спасителю — это Дмитрий Владимирович Сапожников. Его поступок спас жизнь ребенку! — рассказал коллегам губернатор.
Он призвал глав муниципалитетов провести профилактическую работу, а министру образования поручил организовать дополнительное информирование детей об опасности выхода на лед.
Напомним, инцидент случился на Парковом озере 17 марта. Местный житель гулял с семьей и заметил мальчика на льду водоема, который провалился под лед. Мужчина не раздумывая сбросил с себя одежду, прыгнул в ледяную воду и спас ребенка. Спасателей они ждали на островке.
Прибывшие на место сотрудники МЧС доставили до берега мальчика и его ангела-хранителя. Ребенка увезли в больницу.