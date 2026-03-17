В Кузбассе спасли женщину с сердечными сокращениями до 700 ударов в минуту

Медикам из Прокопьевска удалось спасти жительницу Кузбасса с нарушением сердечного ритма, при котором сердце сокращалось до 700 раз в минуту, сообщили VSE42.RU.
По данным Министерства здравоохранения региона, в больнице у пациентки зафиксировали критическую частоту сердечных сокращений: от 350 до 700 ударов в минуту, при этом предсердия сокращались хаотично. Такая картина могла стать причиной ишемического инсульта и серьёзных патологий сердца.
Медикаментозно восстановить ритм докторам не удалось — улучшений после двух суток приёма препаратов не было. Тогда врачи решили прибегнуть к электроимпульсной терапии. Женщине провели процедуру с применением синхронизированного электрического разряда под общим наркозом. Она и помогла нормализовать ритм сердца.
Отойдя от анестезии пациентка почувствовала значительное улучшение. Проведя контрольной мониторинг ЭКГ, медики выписали женщину из стационара в удовлетворительном состоянии.